Siyasetçiler bu kez bayramlaşma için bir araya geldi. Kurban Bayramı’nın ikinci gününde siyasi partiler kendi arasında bayramlaşma programı düzenledi. Cephede savaşan Mehmetçiğe selam gönderilen ziyaretlerde, gündem ekonomi ve terörle mücadele oldu

Şeker, çikolata ikram edildi, çaylar içildi. Siyasi partilerdeki bayramlaşmalarda ekonomi ve terörle mücadele başlıkları öne çıktı. Ziyaret heyetlerinde kadın siyasetçilerin öne planda olmadı ise dikkat çekti.



Kurban Bayramı’nın ikinci günü siyasi partiler arasında bayramlaşma merasimi yapıldı. İlk ziyaret CHP'den Ak Parti'ye oldu. Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nun başkanlığını yaptığı CHP heyetini Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu karşıladı.



CHP'nin ardından Vatan Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi ve MHP de Ak Parti'yi ziyaret etti.



Bayramlaşma töreni CHP Genel Merkezi'nde de vardı. Saadet Partisi, Ak Parti, MHP, DSP, ANAP ve Vatan Partisi heyetleri CHP'yi ziyaret etti. Vatan Partisi'nin bayramlaşma heyetinin başında Genel Başkan Yardımcısı Eczacı Meltem Ayvalı vardı. Ayvalı, ziyaretlerde Türkiye'nin terörle kararlı mücadelesinin sürmesi gerektiğini vurguladı. Aynı zamanda üretim ekonomisinin hayata geçmesinin zorunlu olduğunu kaydetti.



MHP Genel Merkezi’nde de bayramlaşmalar yapıldı. CHP, Ak Parti ve diğer siyasi partiler MHP'yi ziyaret etti.



Bayramlaşma adreslerinden biri de Vatan Partisi Genel Merkezi'ydi. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Tülin Oygür başkanlığındaki heyet Demokrat Parti, DSP, CHP, Saadet Partisi, İyi Parti, ANAP ve Ak Partili isimleri ağırladı.



Öte yandan Ak Parti Ankara İl Başkan yardımcılarından oluşan heyet Vatan Partisi Ankara İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. İl Başkanı Aykut Diş ile yapılan görüşmede FETÖ, PKK ve ABD ile ilişkiler ele alındı.



ulusal.com.tr

