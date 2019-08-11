Siyasi partilerin kendi aralarında yapacağı bayramlaşmanın takvimi belli oldu. Kurban Bayramının ikinci gününde yapılacak ziyaretlerde, siyasete bayram molası verilecek. Peki ziyaret trafiği nasıl olacak

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde siyasete kısa bir mola verilecek.



12 Ağustos Pazartesi günü siyasi partiler arasında bayramlaşma törenleri yapılacak.



İlk bayramlaşma Ak Parti ve CHP arasında yapılacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık başkanlığındaki CHP heyeti, saat 9.30'da Ak Parti Genel Merkezi'ne gidecek.



Ak Parti'yi, CHP'nin yanı sıra Vatan Partisi, MHP, Saadet Partisi ve İyi Parti de ziyaret edecek. Saat 12.10'da Ak Parti Genel Merkezi'ne gidecek Vatan Partisi, saat 10.20'de ise CHP'ye geçecek.



Bayramlaşma töreni Vatan Partisi Genel Merkezi'nde de olacak.



Vatan Partisi'ni Ak Parti'nin yanı sıra, CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, ANAP, DSP ve Demokrat Parti heyetleri de ziyaret edecek. 9.15'te Demokrat Parti, 9.30'da DSP, 10.20'de CHP ve 12.10'da ise Ak Parti Vatan Partisi'ne gidecek.



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