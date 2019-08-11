Kaçan kurbanlıklar sahiplerine zor anlar yaşattı
Kaçan kurbanlıklar sahiplerine zor anlar yaşattı
Nijerya'da kaçırılan 10 Türk denizci Türkiye'ye döndü
Nijerya'da kaçırılan 10 Türk denizci Türkiye'ye döndü
Siyasi parti liderlerinden bayram mesajları
Siyasi parti liderlerinden bayram mesajları
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Siyasete bayram molası verilecek

Siyasi partilerin kendi aralarında yapacağı bayramlaşmanın takvimi belli oldu. Kurban Bayramının ikinci gününde yapılacak ziyaretlerde, siyasete  bayram molası verilecek. Peki ziyaret trafiği nasıl olacak

Siyasete bayram molası verilecek

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde siyasete kısa bir mola verilecek.

12 Ağustos Pazartesi günü siyasi partiler arasında bayramlaşma törenleri yapılacak.

İlk bayramlaşma Ak Parti ve CHP arasında yapılacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık başkanlığındaki CHP heyeti, saat 9.30'da Ak Parti Genel Merkezi'ne gidecek.

Ak Parti'yi, CHP'nin yanı sıra Vatan Partisi, MHP, Saadet Partisi ve İyi Parti de ziyaret edecek. Saat 12.10'da Ak Parti Genel Merkezi'ne gidecek Vatan Partisi, saat 10.20'de ise CHP'ye geçecek.

Bayramlaşma töreni Vatan Partisi Genel Merkezi'nde de olacak.

Vatan Partisi'ni Ak Parti'nin yanı sıra, CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, ANAP, DSP ve Demokrat Parti heyetleri  de ziyaret edecek. 9.15'te Demokrat Parti,  9.30'da DSP, 10.20'de CHP ve 12.10'da ise Ak Parti Vatan Partisi'ne gidecek.

ulusal.com.tr

Etiketler; #vatan partisi #ak parti #mhp #chp #saadet partisi #İyi Parti
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.