Siyasetin gündemi Merkez Bankası

Grup toplantılarının öncelikli gündeminde, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınması vardı. MHP'den Ak Parti'ye destek, CHP ve İyi Parti'den ise tepki geldi. Parti Genel Başkanları, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindeki sorunlar ile ODTÜ'de yaşanan olaylara da değindi

Merkez bankasındaki değişim, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve ODTÜ olayları... Grup toplantıları yine hareketliydi. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınması ise öncelikli başlıktı. MHP'den destek, CHP ve İyi Parti'den ise eleştiri geldi.



Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindeki sorunlar da liderlerin gündemindeydi. CHP'den gelen "Cumhurbaşkanlığı tarafsız olmalı" çağrılarına MHP tepkisini yineledi. Eleştirilere İyi Parti'den ise destek geldi.



Ve ODTÜ olayları... Muhalefet yurt ihtiyacını görmezden geldi, ağaçların kesilmesi konusunu gündeme taşıdı.



Akşener ayrıca partisinin PKK'nın siyasal uzantısı HDP ile yerel seçimlerde yaptığı ittifaka da değindi.



HDP'den gelen açıklamalara değinen Akşener, 24 Haziran seçimlerini hatırlattı.



ulusal.com.tr

