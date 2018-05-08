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Siyasetin önemli isimlerinden Perinçek'e destek

Başkentliler engel tanımadı. Türk Telekom kaynakları sorunlara rağmen Ankara halkı ilçe seçim kurullarına bugün yine akın etti. Kumpas mağdurlarından siyasetçilere, yargı camiasından emekçilere toplumun önde gelen isimleri Perinçek’in 100 bin barajını aşması için imza verdi.

Siyasetin önemli isimlerinden Perinçek'e destek
Engellilerden kumpas mağdurlarına, emekçilerden siyasetçilere… Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’e Ankara halkının desteği çığ gibi büyüyor.

FETÖ’nün kumpaslarına hedef olan isimler Perinçek’e imza vermeye geldi.

Tamburalı paşa olarak da biline Çelik Harekatı’nın komutanı emekli korgeneral Hasan Kundakçı da Peirnçek’e imza veren isimler arasında dikkat çekti.

Türkiye siyasetinin önde gelen isimleri de Sıhhiye Strazburg caddesinde bulunan merkez seçim kuruluna geldi.

Devletin kritik birimlerinde görev yapmış şahsiyetler de “Perinçek”  dedi.


ulusal.com.tr
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