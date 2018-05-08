Engellilerden kumpas mağdurlarına, emekçilerden siyasetçilere… Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’e Ankara halkının desteği çığ gibi büyüyor.
FETÖ’nün kumpaslarına hedef olan isimler Perinçek’e imza vermeye geldi.
Tamburalı paşa olarak da biline Çelik Harekatı’nın komutanı emekli korgeneral Hasan Kundakçı da Peirnçek’e imza veren isimler arasında dikkat çekti.
Türkiye siyasetinin önde gelen isimleri de Sıhhiye Strazburg caddesinde bulunan merkez seçim kuruluna geldi.
Devletin kritik birimlerinde görev yapmış şahsiyetler de “Perinçek” dedi.
ulusal.com.tr
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.