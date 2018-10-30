Meclis'te haftalık olağan grup toplantısı düzenleyen liderler konuşmalarında iç politikadaki başlıklara da dikkat çekti. Andımız, yerel seçim ve ekonomi liderlerin gündemindeydi.

Yerel seçimler, Andımız tartışması ve ekonomideki gelişmeler… Partilerin Salı günleri yaptığı grup toplantılarında bu hafta iç politikadaki gündem başlıkları geniş yer tuttu.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimlere ilişkin mesajlar verdi.



Erdoğan, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in MHP'den aday yapılıp yapılmayacağına ilişkin tartışmalara da değindi.



Andımız tartışmaları üzerinden Erdoğan tepkisini sürdürürken Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili sessizliğini korudu.



Kılıçdaroğlu ve Akşener'in üzerinde durduğu Erdoğan'ın sessiz kaldığı konu ise Emeklilikte Yaşa Takılanlar tartışması oldu. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a "maliyet" tepkisi gösterirken Akşener Meclis'teki EYT görüşmelerine değindi.







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