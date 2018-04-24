İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bana Gül için çekil derlerse çekilmem. Kendim de çatı aday olmam. Herkes kendi adayı ile çıksın. İttifak, Saadet ve DP ile milletvekilliği için olacak” açıklaması yaptı.

FoxTV'de Çalar Saat programıyla ekranlara gelen Gazeteci İsmail Küçükkaya, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le telefonda yaptığı görüşmeyi aktardı.



Meral Akşener, partisinin 20 milletvekili sayısına ulaşmasına rağmen imza toplamaya başladığını ve 100 bin imzayla Cumhurbaşkanlığına aday olacağını söyledi.



Küçükkaya, Akşener'in "Bana Gül için çekil derlerse çekilmem. Kendim de çatı aday olmam. Herkes kendi adayı ile çıksın. İttifak, Saadet ve DP ile milletvekilliği için olacak” dediğini aktardı.