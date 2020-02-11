Siyasi ayak tartışması hesaplaşmaya dönüştü

Yeni bir bilgi paylaşmadı, geçmişten örnekler verdi. Hedefinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vardı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Daha önce "FETÖ’nün siyasi ayağını açıklayacağım" diyen Kılıçdaroğlu toplantının büyük bölümünde bu konuya yer verdi. Siyasi ayak tartışmasını 20 maddelik soru ile özetlemeye çalıştı.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın FETÖ’nün siyasi ayağı olduğunu iddia etti.

Kılıçdaroğlu’nun bu iddialarına yanıt ise gecikmedi. İlk açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan geldi. Altun, Kılıçdaroğlu’na sert tepki gösterdi.

Ak Parti cephesinden bir açıklama da Parti Sözcüsü Ömer Çelik tarafından yapıldı. Çelik, "Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanımızla FETÖ terör örgütünü yan yana zikretmesi ahlaken ve siyaseten iflastır” açıklamasını yaptı. Erdoğan'ın FETÖ'nün hedefinde olduğunu belirten Çelik, "FETÖ kendisi için en büyük engel olarak Cumhurbaşkanımızı görürken, Kılıçdaroğlu sistematik yalanlarla Cumhurbaşkanımıza saldırıyor." şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu'na MHP'den de tepkiler geldi. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Kılıçdaroğlu, sen boy aynasının karşısına geçip aynada gördüğün FETÖ’cüyü sorgulamalısın" ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr