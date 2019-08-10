Siyasi parti liderlerinden bayram mesajları geldi. İşte Vatan Partisi, MHP, CHP ve İyi Parti genel başkanlarının mesajları

Siyasi parti liderleri Kurban bayramı için mesaj yayımladı. Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek mesajında, üretim ve emek vurgusu yaptı.



"Aziz Türk Milleti,

Üreticilerin umutlarını,

İşçimizin ve kamu emekçimizin alın teri verimini,

Çiftçimizin harman sevincini,

Çarşılarımızın şenliğini,

Gençliğimizin fedakârlığını ve Atatürk Devrimine bağlılığını,

Sanayici ve tüccarımızın bereketini,

Emeklimizin huzur ve barış özlemini,

Mehmetçiğimizin özgüven ve cesaretini,

Anadolu ve Trakyamızın yüksek ahlâkını ve erdemlerini,

Komşularımızın kardeşliğini,

Asya’nın uygarlık atağını,

Bütün milletimizin başı dik yaşama kararını

Onurla, gururla, şenlikle paylaşacağımız nice bayramlar dileğiyle sevgi ve saygılar."



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de sosyal medya hesabından yayımladı mesajını.



Bahçeli, "Kurbanlarımızı keseceğiz, ama geleceğimizi kurban etmeyeceğiz. Milli beka ve huzurumuzu asla kurban vermeyeceğiz. Bağımsızlığımıza leke sürdürmeyeceğiz, Türk milletinin hak ve çıkarlarını cesaret ve inanmışlıkla savunacağız." ifadelerini kullandı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yazılı mesaj yayımladı.



"Ancak artan işsizliğe, hukuk, eğitim, şeffaflık, medya özgürlüğü endekslerindeki gerilemeye, hızla yükselen yolsuzluk verilerine, gelir dağılımındaki adaletsizliğe, milli çıkarlarımızı göz ardı eden dış politika uygulamalarına karşın, her şeyin çok daha güzel olacağı yakın bir geleceğe olan inancımızı kaybetmiyoruz."



İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise bayram mesajında, "Aziz milletimin ve İslam aleminin içinde bulunduğu zor şartların hepimizi kaygılandırdığı bugünlerde yüce Rabbimden huzur ve sıhhat niyaz ediyor, mübarek Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.



ulusal.com.tr

