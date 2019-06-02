Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi siyasi parti liderlerinin bayram programı belli oldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bayramı İstanbul'da karşılayacak. Bayramda Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek de İstanbul'da olacak. Perinçek, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenecek bayramlaşma törenine katılacak.

4 Haziran'da başlayacak Ramazan Bayramı için siyasi parti liderlerinin programı belli oldu.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ailesiyle birlikte bayramda İstanbul'da olacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bayramı İstanbul'da karşılayacak. Kılıçdaroğlu'nun çeşitli bayramlaşma programlarına katılması planlanıyor.



İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek de bayramın birinci günü İstanbul'da olacak. Perinçek, bayramın ikinci günü partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenecek törene katılacak.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici ise bayramda Ankara'da olacak.



Bahçeli, bayramın birinci günü MHP kurucu lideri Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret edecek, ikinci gün ise parti genel merkezinde bayramlaşma programına katılacak.



Destici ise eski Genel Başkanları Muhsin Yazcıoğlu'nun mezarını ziyaret edecek.



Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Afyonkarahisar, DSP Genel Başkanı Önder Aksal ise Aydın'da olacak. Her iki lider de bayramı kendi memleketinde karşılayacak.





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