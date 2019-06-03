4 Haziran'da başlayacak bayramın ikinci günü siyasete bayram molası verilecek. 5 Haziran Çarşamba günü siyasi partiler bir biriyle bayramlaşacak. Siyasi partiler arası yapılacak bayramlaşma takviminin ayrıntıları

19 Mayıs'ta Samsun'da verilen birlik görüntüsünün benzeri Ramazan Bayramı'nda da yaşanacak.



4 Haziran'da başlayacak bayramın ikinci günü siyasete bayram arası verilecek. 5 Haziran Çarşamba günü siyasi partiler bir biriyle bayramlaşacak.



İlk bayramlaşma Ak Parti ile CHP arasında yapılacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya başkanlığındaki CHP heyeti Çarşamba günü saat 9.30'da Ak Parti Genel Merkezi'ne gidecek.



Ak Parti'de ise Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu başkanlığındaki heyet karşılama ekibinde olacak. Ak Parti'yi CHP'nin yanı sıra MHP, Saadet Partisi, İYİ Parti ve Vatan Partisi de ziyaret edecek. Vatan Partisi'nin ziyaret heyetine Genel Başkan Yardımcısı Avukat Nusret Senem Başkanlık edecek.



Ak Parti'de Ankara Milletvekili Orhan Yegin başkanlığındaki heyet ise CHP, Büyük Birlik Partisi ve Vatan Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret edecek. Vatan Partisi'nin karşılama heyetinin başkanlığında Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan yer alacak.



Vatan Partisi'ni Ak Parti'nin yanı sıra CHP, DSP, İyi Parti, Saadet Partisi ve ANAP da ziyaret edecek. 9.15'te Demokrat Parti, 9.30'da DSP, 10.20'de CHP, 12.10'da ise Ak Parti Vatan Partisi'ne gidecek.





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