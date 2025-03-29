Siyasi partiler bayramda nasıl bir takvim izleyecek? İşte programlar

Ramazan Bayramı tatili başlarken, siyasi liderlerin bayram programları da netleşti. Liderlerin büyük çoğunluğu bayramı Ankara ve İstanbul’da geçirecek.

Ekrem Demir Ekrem Demir
Siyasi partiler bayramda nasıl bir takvim izleyecek? İşte programlar
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📍 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayramı İstanbul’da ailesiyle birlikte geçirecek.

📍 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bayramın ilk gününde Trabzon’a giderek Ekrem İmamoğlu’nun ailesini ziyaret edecek. Daha sonra İstanbul’a dönecek ve Silivri’de Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etmesi bekleniyor.

📍 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçirdiği kalp ameliyatı sonrası bayramı Ankara’daki evinde istirahat ederek geçirecek.

📍 Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, bayramda Ankara’da olacak. Bayramın üçüncü günü partililerle bayramlaşacak.

PARTİLER ARASI BAYRAMLAŞMA BELLİ OLDU

📆 31 Mart Pazartesi günü geleneksel partiler arası bayramlaşmalar yapılacak.

 AK Parti heyetleri şu partileri ziyaret edecek:
 MHP, Anavatan Partisi, DSP, Vatan Partisi, Doğru Yol Partisi, HÜDA PAR, BBP, İYİ Parti ve DEM Parti

 MHP ise şu partilerle bayramlaşacak:
 DSP, AK Parti, DEM Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve BBP

Vatan Partisi, bayramın ikinci günü şu partilere ziyaret gerçekleştirecek:
 Demokrat Parti, DSP, Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, AK Parti, Bağımsız Türkiye Partisi ve Anavatan Partisi

 CHP ise basın biriminden alınan bilgilere göre bu yıl partiler arası bayramlaşma programı yapmadı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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