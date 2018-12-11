Siyasi partiler yerel seçimler için kritik toplantılar yapıyor. AKP'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nu topladı. CHP'de ise Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, kurmaylarıyla Merkez Yürütme Kurulu toplantısında bir araya geldi. Toplantı sonrası İyi Parti ile yürütülen görüşmelere ilişkin ayrıntı paylaşıldı.

Partilerin seçim mesaisi sürüyor.AKP'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nu topladı. Erdoğan kurmaylarıyla 31 Mart 2019'daki seçimlerin hazırlıklarında gelinen aşamayı görüştü.MHP ile yürütülen ittifak görüşmeleri hakkında da MKYK üyelerine bilgi verildi. Bu arada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de bir araya gelmesi bekleniyor.Millet İttifakı cephesinde de sıcak gelişmeler var. CHP'de ise Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, kurmaylarıyla Merkez Yürütme Kurulu toplantısında bir araya geldi. Seçim hazırlıklarının ve İyi Parti ile yapılan görüşmelerin değerlendirildiği toplantı sonrası Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı kameralar karşısına geçti.Salıcı, Ankara adaylığı için ismi sıkça konuşan Mansur Yavaş ile Kılıçdaroğlu'nun Pazartesi günü bir görüşme yaptığını doğruladı, ancak ayrıntı paylaşmadı.CHP Genel Merkezi’nde yapılan görüşmede Yavaş'ın muhalefet partilerinin ortak adayı olarak seçimlere girmek istediği talebini yinelediği öğrenildi.Bu arada daha önce 464 belediye başkan adayını ilan eden CHP, bir yandan İyi Parti ile temasını sürdürürken diğer yandan yeni adaylarını açıklamaya devam edecek.Yeni adaylar, 24 Aralık Pazartesi günü toplanması kararlaştırılan Parti Meclisi üyelerinin onayına sunulacak.Diğer yandan Erdoğan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun torununun düğününe katılarak şahitlik yaptı. Erdoğan'ın yanı sıra nikah şahitleri arasında AKP Sözcüsü Ömer Çelik de vardı. Başkanlık sisteminin gündemine gelmesinin ardından Karamollaoğlu ile Erdoğan arasında gerginlik vardı. İkilinin nikahta bir araya gelmesi yerel seçimlere yönelik bir mesaj olarak algılandı.