Ramazan bayramının ikinci günü siyasete mola verildi. Ramazan Bayramı kapsamında siyasi partiler birbiriyle bayramlaştı. Birlik ve beraberlik mesajları verildi. 19 Mayıs'ta Samsun'da liderlerin bir araya geldiği fotoğraf sohbetlerin konusu oldu.

Şeker, tatlı, kolonya ikram edildi. Bayramlaşmalarda birlik ve beraberlik mesajları hakimdi.



Ramazan bayramının ikinci günü siyasi partiler arasında bayramlaşma merasimi yapıldı. İlk ziyaret CHP'den Ak Parti'ye oldu. Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya'nın başkanlığını yaptığı CHP heyetini Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu karşıladı. İstanbul seçimlerine ilişkin sohbet yapıldı.



CHP'nin ardından Vatan Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi ve MHP'de Ak Parti'yi ziyaret etti.



Bayramlaşma töreni CHP Genel Merkezi'nde de vardı. Saadet Partisi, Ak Parti, MHP ve Vatan Partisi heyetleri CHP'yi ziyaret etti. Vatan Partisi'nin bayramlaşma heyetinin başında Genel Başkan Yardımcısı Avukat Nusret Senem vardı.



Bayramlaşma adreslerinden biri de Vatan Partisi Genel Merkezi'ydi. Vatan Partisi'ne ilk gelen Demokrat Parti oldu. Ardından Demokratik Sol Parti, Saadet Partisi ve İyi Parti de geldi.



Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan başkanlığındaki karşılama heyeti CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya ile beraberindeki heyeti de ağırladı. Bayramlaşmada dış politika ve terörle mücadele ele alındı.



Korkmazcan, CHP'nin yanı sıra Ankara Milletvekili Orhan Yegin'in başkanlık yaptığı Ak Partili heyeti de konuk etti.



Bayramlaşmalara 19 Mayıs'ta liderlerin verdiği Samsun'daki birlik fotoğrafı da damgasını vurdu. ANAP heyeti ziyarete gittiği siyasi partilere "Liderlerin birlik fotoğrafının" çerçeveletilmiş halini hediye etti.



Sadece başkent Ankara'da değil partilerin il başkanlıklarında da bayramlaşma trafiği vardı.



Saadet Partisi ve İyi Parti İstanbul İl Başkanlıkları, Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nda bayram ziyaretindeydi.





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