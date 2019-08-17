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Siyasi partilerden deprem mesajları

17 Ağustos depremi siyasi partilerin de gündemindeydi. Liderler depreme ilişkin mesajlar paylaştı

Siyasi partilerden deprem mesajları

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Marmara Depremi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan, "Hiçbir zaman unutmayacağımız bu felaketin sebep olduğu kayıpların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise yazılı açıklama yaptı.

Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'na dikkat çeken Bahçeli, "Bugün tedbir almazsak yarın bedel öderiz. Bugün şuurla hareket etmezsek gelecekte enkaz altında kalırız" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da CHP İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Deprem Kılıçdaroğlu'nun da gündemindeydi.

Vatan Partisi ise sosyal medya hesabından depremde hayatını kaybeden vatandaşları andı. Mesajda, "Herkese sağlıklı, güvenli, depreme dayanıklı ve uygarca yaşayabileceği bir konut haktır." denildi.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #siyasi partiler #deprem #17 ağustos 1999
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