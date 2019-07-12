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Siyasi partilerden S-400 açıklaması

S-400'lerin Türkiye'ye gelişi gerilimli süreçler yarattı. S-400 takvimini bozmak isteyenlerin yoğun kampanyalarına rağmen Türkiye geri adım atmadı. Cumhuriyet Halk Partisi S-400'lere endişe ile bakıyor. Tıpkı CHP gibi HDP de S-400'ün karşısında tavır almıştı. Vatan Partisi ve MHP ise sistemin önemini vurgulayan siyasi kanatlar olarak görev yaptı. İşte sürecin en başından bu güne yapılan açıklamalar, itiraz edenler ve savunanlar...

Siyasi partilerden S-400 açıklaması

S-400 Türkiye'ye geldi ancak geliş sürecindek tartışamalar da Türkiye'nin yakın dönem tarihine iz bıraktı.

Milli duruş gösteremeyenler oldu. Özellikle Amerika'nın tehditleri karşısında endişelerini her koşulda yansıttılar.

Hava savunma sistemlerinin Türkiye'ye sevkiyatının başlamasıyla CHP'den ilk açıklama geldi. Parti sözcüsü Faik Öztrak kameralar karşısına geçti.

Ama dedi ve ekledi, endişesi F-35'lerin Türkiye'ye verilmemesiydi. "Milli Duruş" tartışması da gündemdeydi.

İyi Parti'de NATO bağlı kalmak istemenin bir gereği olarak S-400'lerin gelmesine karşı çıkan başka bir siyasi odaktı.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli de partisinin son grup toplantısında S-400'ü hedef almıştı.

PKK'nın Siyasi uzantısının yanı sıra FETÖ de S-400'ün karşısında. Firari örgüt üyesi Emre Uslu sosyal medya paylaşımlarında sık sık vurguladı; S-400'ün alınamayacağını ifade etti.

PKK, CHP ve İyi Parti ve Fetö S-400'lere bu ifadelerle karşı çıktı.

AK Parti, MHP ve Vatan Partisi ise yeni savunma sistemini savunan partiler olarak tarihe geçti.

Vatan Partisi ise ilk günden beri S-400'ün önemine dikkat çekmesiyle öne çıktı.

Hem Partinin Genel Başkanı Doğu Perinçek, hem kurmayları S-400'ün alınması gerektiğini vurguladı.

ulusal.com.tr

 

Etiketler; #İyi Parti #hdp #vatan partisi #chp #s-400
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