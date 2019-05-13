Siyasi partilerin 23 Haziran seçimlerine ilişkin hazırlıkları sürüyor. Sandığa gitmeyen küskünlerin peşine düşen Ak Parti'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan İstanbul programını yoğunlaştırdı. CHP ise 5 koldan kampanya yürütecek. Teşkilat toplantılarını hızlandıran Vatan Partisi'nin seçim sloganını ise "Cesur ol" olarak belirledi

Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul seçimlerini yenileme kararının ardından siyasi partiler hazırlıklarını hızlandırdı.



Ak Parti, geçen hafta Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında izlenecek yol haritasını gözden geçirdi. Ardından hafta sonu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul'a geçti. İstanbul programlarına ağırlık veren Erdoğan burada kampanyayı yürütecek A Takımı ile bir araya geldi.



Ak Parti'nin öncelikli hedefinde sandığa gitmeyen bir milyon 700 bin seçmen ile geçersiz oy kullanan seçmen olacak. Ayrıca 31 Mart seçimlerinde Binali Yıldırım ile İstanbul İl teşkilatı arasında uyumsuzluk yaşandığı belirtildi. 23 Haziran'da bunun giderileceği kaydedildi.



Ak Parti'nin ortağı MHP de İstanbul hazırlıklarına hız verdi. Bahçeli, Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ı İstanbul Koordinatörü olarak atadı. Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği kararın haklı olduğu anlatılacak.



Millet İttifakı da çalışmalarına hız verdi. İstanbul'da izlenecek stratejiyi gözden geçirmek için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir araya geldi.



CHP, 5 ana başlıkta kampanya yürütecek. Buna göre, Ekrem İmamoğlu öne çıkartılacak, Kılıçdaroğlu salon toplantıları düzenleyecek. Milletvekilleri ve Mansur Yavaş gibi büyük kentlerin belediye başkanları da sahada olacak. Ayrıca CHP yönetiminin belirleyeceği kanaat önderleri, başka şehirlerinden gelip İstanbul'da yaşayan kitlelere yönelik çalışma yapacak.



Seçimlere yeniden katılma kararı alan Vatan Partisi de ana sloganını belirledi. Vatan Partisi "Cesur ol" sloganını kullanacak.



Çalışmalar kapsamında seri teşkilat toplantılarına da başlandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa İlker Yücel, Vatan Partisi İstanbul İlçe yönetimleri ile toplantılar düzenliyor. Toplantılarda seçimlerde yapılacak çalışmalar planlanıyor.



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