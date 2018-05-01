Siyasi partilerin 24 Haziran hazırlıkları sürüyor. İttifak görüşmelerinden sonuç alamayan CHP, Cumhurbaşkanı adayını cuma günü açıklayacak. Saadet Partisi ise adayının Genel Başkan Temel Karamollaoğlu olduğunu açıkladı.

24 Haziran'a ilişkin seçim takviminin başlamasıyla birlikte henüz adayını açıklamayan partilerde yeni gelişmeler var.Bir süredir Saadet Partisi, PKK'nın siyasi uzantısı HDP ve İyi Parti ile ittifak arayışında olan CHP sonuç alamadı. CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, gösterecekleri Cumhurbaşkanı adayını 4 Mayıs Cuma günü açıklayacaklarını söyledi.Abdullah Gül'ün çatı adaylığı için yaptığı girişimlerin ardından eli boş dönen Saadet Partisi ise adayını belirledi. Saadet Partisi, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nu aday olarak gösterecek. Meclis dışında olduğu için Saadet Partisi'ne adaylık için 100 bin seçmen imzası gerekiyor.CHP ile Saadet Partisi'ndeki gelişmelere ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bir değerlendirmede bulundu. CHP'ye adaylık çağrısı yapan Bahçeli, Karamollaoğlu'nun adaylığına ilişkin konuştu.MHP'nin ittifak ortağı AKP de Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterecek. AKP ve MHP Meclis grupları Çarşamba günü toplanarak Erdoğan'ın adaylığı için ayrı ayrı karar alacak. İki parti Erdoğan'ın adaylığı için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuracak.