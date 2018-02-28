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Sızmaya çalışan bir terörist öldürüldü

Amanos Dağları'ndan sızmaya çalışan bir terörist çatışmada etkisiz hale getirildi. Teröristin üzerinden silah ve şarjörler çıktı.

Sızmaya çalışan bir terörist öldürüldü

Hatay kırsalında devam eden operasyonlar ile ilgili Valilik açıklama yaptı.

Bölgede uzun süredir İl Jandarma Komutanlığı tarafından operasyon sürüdürülüyor. Amanoslar kırsalı Işgıncık Tepe mevkisinde bir terörist tespit edildi. Sıcak temas sağlandı.

Ölü ele geçirilen teröristin üzerinde 1 kalaşnikof tüfek, 5 şarjör, 2 roketatar sevk fişeği, 2 el bombası, termal dürbün, sırt çantası ve yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Olayı duyan vatandaşlar da bölgeye gitti.



ulusal.com.tr

Etiketler; #amanos dağları #hatay
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