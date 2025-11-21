Skandal görüntülere soruşturma! Fatih'teki sur cinayeti kurbanının mezarı başındaki saygısızlık ülkeyi ayağa kaldırdı!

İstanbul'un Fatih ilçesi Edirnekapı Surları mevkiinde 4 Ekim günü, 19 yaşındaki Semih Çelik’in işlediği vahşi cinayetler silsilesi hafızalardaki yerini koruyor. Çelik, 19 yaşındaki İkbal Uzuner’i öldürdükten sonra cesedini parçalara ayırmış ve Uzuner’in başını surlardan aşağı atmıştı. Dehşet verici eylemlerinin ardından katil zanlısı Semih Çelik, boğazına ip geçirerek surlardan atlayıp intihar etmişti. Soruşturma ilerledikçe, katil zanlısının bu cinayetten önce de Eyüp'teki kendi evinde kız arkadaşı Ayşenur Halil'i (19) boğazını keserek öldürdüğü ortaya çıkmıştı.

Bu korkunç olayın ardından, sosyal medya platformlarında infial yaratan yeni görüntüler ortaya çıktı. Fatih Surları'ndaki üç kişinin, vahşice katledilen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’in katili Semih Çelik'in sesini fon müziği yaparak paylaştığı görüntüler ile saygısızca çekilmiş fotoğraflar kamuoyunda büyük tepki topladı.

Tepki çeken bu eylemlere ilişkin olarak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İkbal Uzuner’in mezarı başında uygunsuz hareketlerde bulunulmasına yönelik resen soruşturma başlatıldı.

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Haber Global'e göre, yürütülen soruşturma kapsamında kimlikleri belirlenen iki şüpheli emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Öte yandan, gözaltına alınan iki şüphelinin de 18 yaşından küçük olduğu bilgisine ulaşıldı.