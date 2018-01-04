Konya'da felsefe öğretmeni Ercan Harmancı, eşofman giyen kız öğrenciler hakkında Twitter hesabından skandal paylaşımlar yapmış, infial yaratan bu paylaşımlar sonrası açığa alınmıştı.
İzmir'de beden eğitimi öğretmenleri bu paylaşımların ardından "evlatlarımızı bu kişilerden korumalıyız" diyerek alanlara çıktı.
İzmir Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği Başkanı Şemsi Ergir bu kişilerin toplumdan uzaklaştırılması gerektiğini söyledi.
Açıklamaya milli atlet Semra Aksu da katıldı.
HABER: BELMA YÜCEL KAMERA: AKIN KARA
ulusal.com.tr
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.