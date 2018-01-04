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Skandal sözlere tepki yağdı

Kız öğrenciler hakkındaki skandal paylaşımları sonrasında açığa alınan felsefe öğretmeni İzmir'de yine öğretmenler tarafından protesto edildi. İzmirli öğretmenler, "evlatlarımıza sahip çıkıyoruz" diyerek alanlara çıktı.

Skandal sözlere tepki yağdı
Konya'da felsefe öğretmeni Ercan Harmancı, eşofman giyen kız öğrenciler hakkında Twitter hesabından skandal paylaşımlar yapmış, infial yaratan bu paylaşımlar sonrası açığa alınmıştı. 

İzmir'de beden eğitimi öğretmenleri bu paylaşımların ardından "evlatlarımızı bu kişilerden korumalıyız" diyerek alanlara çıktı.

İzmir Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği Başkanı Şemsi Ergir bu kişilerin toplumdan uzaklaştırılması gerektiğini söyledi.

Açıklamaya milli atlet Semra Aksu da katıldı.



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