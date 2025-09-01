Skandallar ve rüşvet iddialarıyla sarsılmıştı: Ünlü iş insanı hayatını kaybetti

Deniz Durmay için cenaze töreni bugün Beykoz Karlıtepe Camii’nde öğle namazının ardından gerçekleştirilecek. Durmay, vasiyeti üzerine Edirnekapı Şehitlikler Mezarlığı’na, anneannesi Ayşe Deliismail’in yanına defnedilecek.

Eşi Zeynep Gülsüm Durmay, gazeteye verdiği ilanda şu ifadeleri kullandı: “Çok sevgili eşim Deniz Durmay'ı 30 Ağustos 2025 günü talihsiz bir şekilde kaybetmenin derin acısını yaşamaktayım.”

MALVARLIĞI ÇOCUKLARINI KARŞI KARŞIYA GETİRDİ

Durmay’ın üçüncü eşi ve üvey kızı ile ilk iki eşinden olan çocukları arasında, 200 milyon dolarlık miras nedeniyle uzun süredir anlaşmazlık yaşanıyordu.

Patronlar Dünyası’nın haberine göre, Durmay’ın ilk eşinden olan çocukları, şimdiki eşi Zeynep Gülsüm Durmay’ın “akıl sağlığı yerindedir” raporunu rüşvet karşılığında aldığını iddia etmişti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada ifade veren Zafer Üger (56), üç yıl önce Beykoz’daki villada Zeynep Gülsüm Durmay ile görüştüğünü, bu görüşmede kendisine 120 bin dolar rüşvet verildiğini, ayrıca 300 bin dolar daha talep edildiğini öne sürdü.

Üger, raporun alınması için Deniz Durmay’ın Adli Tıp Kurumu’na götürüldüğünü ve sonrasında raporun verildiğini iddia etti. Şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Zeynep Durmay ise tüm iddiaları reddederek, “para karşılığı rapor alındığı doğru değildir” dedi.

PLASTİK SEKTÖRÜNÜN DEV İSMİYDİ

Sanayici Deniz Durmay’ın sahibi olduğu Boran Plastik, Türkiye’nin en büyük üreticilerinden biri olarak biliniyordu. İş insanının ayrıca 200 dönüm üzerine kurulu Muğla Milas’taki çiftliği de dahil olmak üzere çok sayıda değerli gayrimenkulü bulunuyordu.

Deniz Durmay’ın miras anlaşmazlıklarına neden olan 200 milyon dolarlık mal varlığı arasında şunlar yer alıyor:

Gebze OSB’de fabrika

Gebze Pelitli’de 8 dönüm fabrika arsası

Bodrum Torba’da 6 dönüm denize sıfır otel arsası

Bodrum Gündoğan’da 8 dönüm denize sıfır otel arsası

Bodrum Gündoğan’da denize sıfır 10 villa

Bodrum Yalıkavak’ta 1.5 dönüm otel arsası

Bodrum Konacık’ta 1 villa

Bodrum Yalıkavak’ta 1 villa

Antalya Çamyuva’da 19 dönüm otel arsası

Antalya Çamyuva’da 3 dönüm arsa

Beykoz Acarkent’te 2 villa

Milas’ta 200 dönüm çiftlik

İstanbul’da 1 villa

İstanbul Beykoz Saip Molla’da 1 villa

İstanbul Yenibosna Sanayi Sitesi’nde 2 iş yeri