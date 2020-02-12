Skorsky hastalanan yurttaş için havalandı

Vatan savaşındaki Mehmetçik, vatandaşının da zor zamanında yanında...

Erzurum'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle Çat İlçesi Deliktaş mezrasının yolu kapandı. Evinde mahsur kalan kalp hastası Mevlüt Karataş, rahatsızlandı. Yakınları, Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı ekiplerince olumsuz hava şartları göz önüne alındı. Hastaya hava yoluyla ulaşımın sağlanmasına karar verildi.

Komutanlıktan havalanan S-70 skorsky genel maksat helikopteri, jandarma ve sağlık ekipleriyle Deliktaş mezrasına iniş yaptı.

Hasta bulunduğu yerden alınıp helikoptere bindirildi. Erzurum'a götürülerek Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.



ulusal.com.tr