İngiliz Sky News'in haberine göre, Kaşıkçı'ya ait vücut parçaları bulundu. Kaşıkçı'nın yüzünün tanınmaz hale getirilmeye çalışıldığı öne sürüldü

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cansız bedeniyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.



Sky News'te Alex Crawford imzasıyla yayınlanan habere göre, Kaşıkçı'nın cesedine ait vücut parçaları bulundu.



Kaynaklar Kaşıkçı'nın parçalara ayrıldığını ve yüzünün tanınmaz hale getirilmeye çalışıldığını belirtti.



Habere göre bir kaynak, Kaşıkçı'dan geriye kalanların Suudi konsolosluğuna ait konutun bahçesinde bulunduğunu söyledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün AKP grup toplantısında yaptığı konuşmada Kaşıkçı'nın cansız bedeninin bulunmadığını söylemiş ve Suudi yetkililerden cesedin yerini açıklamalarını istemişti.



Doğu Perinçek duyurmuştu

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, dün akşamki Ulusal Kanal canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili çarpıcı bir bilgi paylaşan Perinçek, "Türk devletinin güvenlik görevlileri konsoloslukta yaptıkları aramada bahçedeki kuyuda cesedin bazı parçalarını çıkardılar. Sanıyorum Erdoğan yarın bunu açıklayacak" demişti.





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