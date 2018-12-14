banner999
Suriye Anayasa Komitesi listesi hazır
Suriye Anayasa Komitesi listesi hazır
Erdoğan, Trump ile görüştü
Erdoğan, Trump ile görüştü
"Makinistin cep telefonuyla halletmeye çalışıyorlar"
8 Terörist etkisiz hale getirildi
8 Terörist etkisiz hale getirildi

Sobadan sızan gazdan zehirlenen iki kardeşten biri hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta, sobadan sızan gazdan etkilenen kardeşlerden biri kurtuldu, diğeri yaşamını yitirdi.

Sobadan sızan gazdan zehirlenen iki kardeşten biri hayatını kaybetti

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Senem Ayşe Mahallesi 59005 Nolu Sokak'ta, Saime Adanalı (64) ile gece birlikte kalan kardeşi Hacer Çömez'i (60) ziyarete gelen Ayten Altıparmak, kız kardeşlerini aynı odada baygın halde bulunca durumu, 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Eve gelen sağlık ekipleri, sobadan sızan gazdan zehirlendiği anlaşılan Adanalı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alınan Çömez'in ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Adanalı'nın cesedi, cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı ilk incelemenin ardından otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu arada kardeşlerini baygın halde gördükten sonra camı kırıp içeri girmek isterken eli kesilen Altıparmak'ı, sağlık ekipleri olay yerinde tedavi etti.

Etiketler; #soba #gaz #Kahramanmaraş
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.