Soçi'de tarihi mutabakat! Erdoğan ve Putin'den açıklama



Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında Suriye konusunda Mutabakat Muhtırası imzalandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 12:45'te Soçi kentine böyle indi. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği sosyal medyadan "hoşgeldin" mesajıyla birlikte bu görüntüyü paylaştı.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Erdoğan, Soçi'deki Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda bir araya geldi. Rus lider Cumhurbaşkanı'nı kapıda karşıladı. Ve ikili görüşmeye geçildi. Toplantı tam 6 saat sürdü. Ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.



Rusya ile imzalanan Mutabakat Muhtırası'na göre Suriye'de ayrılıkçı gündemler boşa çıkarılacak. Takvim yaprakları 29 Ekim'i gösterdiğinde PKK/PYD Suriye'nin kuzeyinden temizlenecek.



Ardından Barış Pınarı Harekât alanının etrafındki 10 kilometrelik alanda Türkiye ve Rusya ortak devriye atacak.



Ayrıca Barış Pınarı bölgesi dışında yer alan sınırdaki Suriye toprağını Suriye ordusu ve Rus askerleri kontrol edecek. Ve Menbiç ile Tel Rıfat terörden arındırılacak.



Türkiye ve Rusya sahadaki durumun takibi için bir mekanizma kuracak.



Erdoğan Putin zirvesinde İdlib konusu da gündeme geldi.



Erdoğan, "İdlib'deki durumun memnuniyet verici olduğunu" söyledi.

ulusal.com.tr

