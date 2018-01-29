Afrin harekâtı 9'uncu gününü geride bırakırken Suriye'de siyasi çözümün masaya yatırılacağı Soçi Zirvesi bugün başlıyor. Amerika'nın saf dışı bırakılarak Türkiye, İran ve Rusya'nın liderliğinde düzenlenecek zirve iki gün sürecek.

Amerika'nın saf dışı bırakıldığı Astana görüşmelerinde temelleri atılan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi Soçi'de başlıyor.



Soçi'de, Astana'da Türkiye, İran ve Rusya'nın bu görüntüleri ile başlayan bölgesel birlik stratejisinin en kritik adımlarından biri atılacak.



Suriye'nin PKK/PYD'nin olmadığı tüm tarafları Soçi'de bir araya gelecek. Hedef Suriye'deki tarafları kalıcı bir siyasi çözüm etrafında birleştirmek.



Türkiye, Rusya ve İran'ın daveti ile Mısır, Ürdün, Irak, Kazakistan, Lübnan ve Suudi Arabistan zirveye gözlemci olarak katılacak.



Birleşmiş Milletler de Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ne katılacağını açıkladı. BM'yi zirvede BM’nin Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura temsil edecek.



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu telefonla görüşerek zirve öncesinde son ayrıntıları ele aldı.



Türkiye'nin zirveye taşıyacağı iki kırmız çizgi var. Biri PKK/PYD ve bağlantılı grupların masada yer almaması. İkincisi Rusya ve Suriye'nin federasyon önerisi ile gelmemesi olacak.



Ankara bu konuda tavrını net bir şekilde ortaya koydu, Moskova ve Şam'a Türkiye'nin kırmızı çizgileri net bir şekilde anlatıldı.



ulusal.com.tr