Soçi Zirvesi'nin sonuç bildirgesi açıklandı. Bildirgede, Suriye'nin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı vurgusu yapıldı.

Soçi Zirvesi'nin sonuç bildirgesi açıklandı. Bildirgede, Suriye'nin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı vurgusu yapıldı.



Bildirgede, "Suriye halkı kendi geleceğine seçimle karar vermeli" denildi.



Açıklamada, kongre katılımcılarının yaklaşık yedi yıldır süren savaşın ardından Suriye'nin kurtuluşu için temel prensiplerde anlaştığı bildirildi. Bildirge, ülkenin seçimler yoluyla demokratik bir yola girmesi vurgusunu yaptı.



Kongrenin sonuç bildirgesi, hangi ırk ve etnisiteden olursa olsun tüm Suriyelilerin eşit haklara sahip olduğuna işaret etti.



Diğer yandan kongrede, Suriye anayasasında yapılacakları değişiklikleri tartışmak üzere 150 kişilik bir komite belirlendi.



Ayrıntılar gelecek...