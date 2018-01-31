Türkiye, Rusya ve İran öncülüğünde yapılan Soçi zirvesinde Suriye'deki siyasi çözüm için tarihi kararlar alındı. Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin sonuç bildirgesinde Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yapıldı, Anayasa komisyonun kurulması kararlaştırıldı. Kongrenin delege yapısına ilişkin ayrıntılarına da Ulusal Kanal ulaştı. İşte özel bilgilerle Soçi zirvesi...

Anayasa komisyonu kararı alındı, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunacağı vurguladı.



Suriye barışı için Soçi'de yapılan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin sonuç bildirgesi açıklandı.



Bildirgede, siyasi çözüm kapsamında yazılacak yeni Anayasa için komisyon oluşturulması kararı alındığı ifade edildi. Komisyonda, Suriye hükümeti, muhalefet, Suriye uzmanları, bağımsızlar, aşiret liderleri ve kadınların yer alacağı belirtildi.



Bildiride, anayasa komitesinin yetkileri, prosedür kuralları, seçilme kriteri gibi konular üzerindeki nihai anlaşmanın BM gözetimindeki Cenevre sürecinde yapılacağı vurgulandı.



Komisyon için 150 kişilik aday listesi de oluşturuldu. Türkiye, temsil ettiği gruplar adına 50 kişilik isim listesi verdi. Türk Dışişleri Bakanlığı süreci yakından takip edeceğini duyurdu.



Kongre katılımcılarının yaklaşık 7 yıldır süren savaşın ardından Suriye'nin kurtuluşu için temel prensiplerde anlaştığı da kaydedildi. Bildirge ülkenin seçimler yoluyla demokratik bir yola girmesi gerektiği ifade edildi.



Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı çağrısı yapılan bildirgede, Suriye hükümeti yalnızca Suriye halkı tarafından belirlenir ilkesi kabul edildi.



Suriye Ulusal Diyalog Kongresinin delege yapısına ilişkin de yeni bilgiler ortaya çıktı. Buna göre, zirveye Suriye hükümeti adına yaklaşık 600, muhalifler için ise 550 kişi katıldı. Güvenlik kaynakları, muhalif delegelerden 400'ünün Suriye'den geldiğini, 150'sinin ise Türkiye'de yaşayan Suriyelilerden oluştu bilgisini verdi.



Soçi zirvesinin Atlantik sistemine karşı önemli bir işlevi olduğunu savunan Ankara'daki güvenlik kaynakları da sürecin karşılıklı özveri içinde yürütülmesi gerektiğine dikkat çekiyor...



Haber: Gürkan Demir

Kamera: Uğur Marangoz

ulusal.com.tr