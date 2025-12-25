Sofralardaki tehlike ifşa oldu: Bakanlık hile yapan markaları tek tek duyurdu
Tarım ve Orman Bakanlığı, 81 ilde gerçekleştirdiği sıkı denetimler sonucunda gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi. Vatandaşın sağlığıyla oynayan ürünler ve markalar bakanlığın resmi portalı üzerinden kamuoyuyla paylaşılırken, hile yapılan ürünlerin çeşitliliği dikkat çekti.
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla 81 il genelinde yürüttüğü denetimlerine hız kesmeden devam ediyor.
Saha ekiplerinin yaptığı incelemeler ve laboratuvar analizleri sonucunda mevzuata aykırı üretim yaptığı tespit edilen işletmeler ve ürünler kayıt altına alınıyor.
Bakanlık, denetimlerde ortaya çıkan uygunsuzlukları şeffaflık ilkesi gereği "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden vatandaşa duyuruyor.
Söz konusu ifşa süreci, sitede yer alan "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılacak Gıdalar" olmak üzere iki farklı liste üzerinden gerçekleştiriliyor.
Yapılan son güncellemeyle birlikte gıdada hile yapan yeni firma ve ürünler deşifre edildi. Denetim raporlarına göre; baldan baharata, lahmacundan etli ekmeğe, köfteden sucuğa kadar pek çok üründe hile yapıldığı saptandı.
İşte liste...