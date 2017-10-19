Güneşli günlerin sonuna geldik. 5 gün daha süreceği tahmin edilen sıcak hava dalgası önümüzdeki hafta düşmeye başlıyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; Balkanlar ve Orta Akdeniz'den gelen yağışlı hava tüm yurdu etkisi altına alacak

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Meteroloji uyarıyor. Sıcaklıklar önümüzdeki hafta sekiz ila 10 derece arasında düşüyor.



Ekim ayının sonlarına gelmemize rağmen hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyordu. 5 gün daha etkisini sürdürecek olan sıcak hava dalgası yerini artık yağışa bırakacak.



Önümüzdeki hafta salı gününden itibaren Balkanlar ve Orta Akdeniz'den gelen serin ve yağışlı hava etkili olacak. Meteoroloji 3. Bölge Müdürü Ergün Güler, son güneşli günlerin tadını çıkarın diyor.



Salı gününe kadar sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyredecek ancak salı gününden itibaren yağışlı hava etkisini hissetirecek.



ulusal.com.tr