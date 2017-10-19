CHP'nin iki grup başkanvekili belli oldu
CHP'nin iki grup başkanvekili belli oldu
Türkiye genelinde ele geçirilen en yüksek miktar!
Türkiye genelinde ele geçirilen en yüksek miktar!
Rus Dışişleri'nden ABD'ye nota
Rus Dışişleri'nden ABD'ye nota
'Türkiye'de ölümlerin yüzde 27'si sigara kaynaklı'
'Türkiye'de ölümlerin yüzde 27'si sigara kaynaklı'

Soğuk hava dalgası geliyor (Hava durumu)

Güneşli günlerin sonuna geldik. 5 gün daha süreceği tahmin edilen sıcak hava dalgası önümüzdeki hafta düşmeye başlıyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; Balkanlar ve Orta Akdeniz'den gelen yağışlı hava tüm yurdu etkisi altına alacak

Soğuk hava dalgası geliyor (Hava durumu)

Meteroloji uyarıyor. Sıcaklıklar önümüzdeki hafta sekiz ila 10 derece arasında düşüyor. 

Ekim ayının sonlarına gelmemize rağmen hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyordu. 5 gün daha etkisini sürdürecek olan sıcak hava dalgası yerini artık yağışa bırakacak. 

Önümüzdeki hafta salı gününden itibaren Balkanlar ve Orta Akdeniz'den gelen serin ve yağışlı hava etkili olacak. Meteoroloji 3. Bölge Müdürü Ergün Güler, son güneşli günlerin tadını çıkarın diyor. 

Salı gününe kadar sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyredecek ancak salı gününden itibaren yağışlı hava etkisini hissetirecek.

ulusal.com.tr

Etiketler; #soğuk hava
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
İran, Beyazıt Karataş'ın belgeselini çekiyor
Sonraki Haber
ABD bombaladı, terör örgütü PKK'ya teslim etti
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.