“Soğuk Savaş” programında kriz: Program sunucusu ve konuğu hakkında gözaltı kararı verildi

Başsavcılık, söz konusu videoda “İçki tüm kötülüklerin anasıdır” hadisine ilişkin yapılan yorumların toplumda dini değerleri hedef aldığı, halkı tahrik edici ve nefret söylemi içerdiği gerekçesiyle soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“‘Soğuk Savaş’ rumuzlu sosyal medya hesaplarından yayımlanan ve sosyal mecralarda dolaşıma sokulan bir video içeriğinde ‘İçki tüm kötülüklerin anasıdır’ hadisi şerifi üzerinden Peygamberimiz Hz. Muhammed ile alakalı halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte paylaşımlar yapıldığının tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca Türk Ceza Kanununun 216/1. maddesi uyarınca halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan re’sen soruşturma başlatılmış olup, programı sunan Boğaç Soydemir ve programa konuk olan Enes Akgündüz isimli şahıslar hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur.”

TEPKİ ÇEKEN VİDEO SONRASI GÖZALTI KARARI

Sosyal medyada hızla yayılan videoda, Soydemir ve Akgündüz’ün söz konusu hadis üzerine alaycı ifadeler kullandığı iddia edildi. Görüntüler kısa sürede büyük tepki toplarken, birçok sosyal medya kullanıcısı duruma ilişkin şikayetlerde bulundu.

Savcılığın hızlı bir şekilde devreye girmesiyle gözaltı kararı çıkarıldı. Kararın ardından emniyet birimleri tarafından gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.