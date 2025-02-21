Şok dolandırıcılık olayı! 4 milyon liralık evini 1.9 milyona sattı

Gaziantep’te, 75 yaşındaki Mevlüt Dağlı, telefonla arayarak kendisini savcı ve polis olarak tanıtan dolandırıcıların tuzağına düştü. Dağlı, telefon görüşmesinde kendisine "adına düzenlenmiş sahte kimlikle terör örgütleri yararına gayrimenkul satışları yapıldığı" söylentileriyle kandırıldı.

Telefonla kendisini savcı ve polis olarak tanıtan şahıslar, Dağlı'ya, terör örgütlerine karşı operasyon yapılması için evinin satılmasını ve tapuda işlem yapılmasını söylediler. Korkuya kapılan Mevlüt Dağlı, şahısların yönlendirdiği emlakçı vasıtasıyla hızlıca satış işlemini gerçekleştirdi. 4 milyon lira değerindeki evini 1 milyon 900 bin liraya satmayı kabul eden Dağlı, ardından dolandırıcıların talimatlarını yerine getirdi.

"BENİM ADIMA DÜZENLENMİŞ SAHTE KİMLİKLE İŞLEM YAPILDIĞINI SÖYLEDİLER"

Yaşadığı olayı anlatan Mevlüt Dağlı, "Normalde tanımadığım numaralara cevap vermem ama bu numaraya cevap verdim ve kendilerini savcı-polis olarak tanıttılar. Benim adıma düzenlenmiş sahte kimlikle Balıkesir'de terör örgütleri yararına gayrimenkul satışları yapıldığını söylediler ve bunun yapan şahısların yakalanması için işbirliği yapmamı istediler. Ben de yaşadığım korkuyla kabul ettim. Sonra da şahısları yakalamak için göstermelik bir satışla Gaziantep'teki evimi satmamı ve şahıslarla tapuda buluşmamı istediler. Telefonda da kendilerine 'savcım, komiserim' yerine 'oğlum, yeğenim' diye hitap etmemi de özellikle söylediler. Bana bir emlakçı yönlendirdiler. O da hemen 1-2 günde bir müşteri buldu ve 4 milyon liralık evimi 1 milyon 900 bin liraya satmamı söylediler. 'Bu işlemler hepsi göstermelik olacak, bizim her yerde adamımız var' diyerek beni inandırdılar ve işlemleri yaptık. Paranın bir kısmını orada hesaba attılar kalan kısmını da elden aldım" dedi.

"100 BİN LİRA EMLAKÇIYA KOMİSYON VERDİM, 398 BİN TL HESAPLARINA ATTIM"

Satış işleminden sonra paranın bir kısmını peşin alan Mevlüt Dağlı, bir kısmını da elden alarak emlakçıya da 100 bin lira komisyon verdi. Kalan kısmı ise talimatlar doğrultusunda valize koyarak, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde yol kenarına bıraktığını söyleyen Dağlı; "Paraları aldım ve eve gittim. Sonra beni tekrar aradılar. Bana tatile gidiyormuş gibi valiz hazırlamamı ve parayı da valize koymamı söylediler. Valize parayı koyup Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi kırsalında söyledikleri yol kenarına bırakmamı söylediler. Ben içerisinde 1 milyon 350 bin TL olan valizi yol kenarına bıraktım. Ayrıca 100 bin lira emlakçıya komisyon verdim, geri kalan 398 bin TL'yi de söyledikleri hesaba attım. Daha sonrasında ise aramalar kesildi, kuzenim vasıtasıyla polise gidince dolandırıldığımı anladım" ifadelerine yer verdi.

AVUKAT ABDULLAH YALÇIN'DAN AÇIKLAMA

Olayın ardından açıklamalarda bulunan avukat Abdullah Yalçın, dolandırıcılığın organize bir suç olduğunu vurguladı. Yalçın, "Olayın hemen ardından suç duyurusunda ve şikayette bulunduk. Ardından da hukuk davası açtık. Satılan evin üzerine tedbir kararı koydurduk. Evin üzerinde şuan tedbir var. Aynı zamanda şüphelilerin de yakalanması için soruşturma da devam ediyor. Tüm zararların giderilebilmesi için hukuki olarak tüm işlemleri yapıyoruz" diye konuştu.