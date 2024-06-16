Sokak hayvanları kanun teklifi hazırlığı sürüyor! İşte uyutmanın geçerli olacağı durum

Sokak hayvanlarıyla ilgili hazırlanan kanun düzenlemesi için çalışmalar sürerken yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Buna göre, sahiplenip sonra sokağa bırakana verilecek ceza 10 kat artılacak. Bu alanda çalışma yürütecek Tarım ve Orman Bakanlığı'nın da bütçesi artırılacak.

Sokak hayvanları kanun teklifi hazırlığı sürüyor! İşte uyutmanın geçerli olacağı durum
Editör: Haber Merkezi

Sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili uzun süredir konuşulan kanun düzenlemesi hazırlıkları devam ederken konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

Basına yansıyan yeni ayrıntılara göre, kanun teklifiyle Hayvanları sahiplenip sokağa atanlara yönelik mevcut 5 bin TL’lik para cezası, 50 bin TL’ye çıkarılacak. Aynı miktarda cezaya hayvanları toplu başka şehre taşıyıp bırakan şahıslara da maruz kalacak.

Çok tartışılan uyutma konusunda ise aşamalı yöntem uygulanacak. Çeteleşmiş, saldırgan, kuduz riski olan köpekler sokaklardan toplanacak. Barınağa gönderilen bu köpekler rehabilite edilecek. 1 ay sonunda rehabilite edilemeyen ve kısırlaştırma ya da sahiplendirme yapılamayan köpekler için son çare olan uyutma yani ötenazi işlemi hayata geçirilecek.

Vatandaşlar tarafından beslenen ve bir zararı olmayan köpekler ise kısırlaştırılmak şartıyla sokakta kalmaya devam edecek. Denetim en üst düzeyde yapılacak. Sahiplendirme, kısırlaştırma ve hayvan barınağı için Tarım ve Orman Bakanlığının bütçesi arttırlacak.

AK Parti’nin üzerinde çalıştığı kanun teklifi önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunulacak. Kanun teklifi, sonrasında da Meclis’e gelecek.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# sokak hayvanları # kanun teklifi
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