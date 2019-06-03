Çorlu'da yurttaşlar, sokaktaki dostlarımıza aile şefkatiyle bakıyor. Bir grup hayvan sever, kentten çok uzakta bir bölgede yaşam savaşı veren köpekleri yıllardır besliyor. Kendi imkanları ancak yemek, zor da olsa ulaşım ve kısıtlı sağlık giderlerine yetiyor. Onlar, yurttaşlardan yalnızca destek, yetkililerden de bu canlılar için barınak istiyor.

Onların tüm bu çabası, sokaktaki dostlarımızın kentten ve insandan uzaktaki yaşam savaşlarına bir nebze olsun katkıda bulunmak.



Çorlu'da bir grup hayvan sever, kentin çöp alanı bölgesine bırakılan sokak hayvanlarını yıllardır besliyor. Hem de aile sefkatiyle...



Evlerinde makarna pişiriyorlar. Fırınlardan ekmek topluyorlar. 'Evlatlarımız' dedikleri bu hayvanları kimi zaman mama, kimi zaman da et ya da peynir suyu ile ıslatılmış ekmeklerle doyurmaya çalışıyorlar. Gönül daha fazlasını yapmak istiyor ama imkanlar buna yetiyor.



Kentin dışındaki bölgeye ulaşım sıkıntısı yaşıyorlar. "Keşke belediyeler bu bölgeye gelebilmek için bize araç sağlasalar" diye umuyorlar. Bir de vicdanlara sesleniyorlar.



Tüm bunlar hayvanların yalnızca karınlarını doyurabilmek için. Peki ya sağlıkları? Bunun da endişesini yaşıyor ve çağrıda bulunuyorlar.



Aralarında yıllardır bu canlılardan ilgisini esirgemeyen de var, çağrılarını duyup ilk kez bu güzel işe desteğe gelende...



Bölgedeki hayvan sayısı giderek artıyor. İhtiyaçlarda giderek büyüyor. Hayvan severler sokak hayvanları için yurttaşlardan destek, yetkilerden de barınak istiyor.







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