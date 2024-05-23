Sokak köpekleri yasası ne zaman çıkacak? İşte son durum
Sahipsiz hayvanlarla ilgili olarak dört bakanlık tarafından yürütülen çalışma tamamlandı. Bu düzenleme, AK Parti Grup Başkanlığına sunuldu. Birçok vatandaş, bu tasarının hangi aşamada olduğunu ve ne zaman TBMM gündemine geleceğini merak ediyor. Peki, sokak köpekleri yasası ne zaman çıkacak?
Sahipsiz hayvanlarla ilgili olarak dört bakanlık tarafından yürütülen çalışma tamamlandı. Bu düzenleme, AK Parti Grup Başkanlığına sunuldu. Birçok vatandaş, bu tasarının hangi aşamada olduğunu ve ne zaman TBMM gündemine geleceğini merak ediyor. Peki, sokak köpekleri yasası ne zaman çıkacak?
Kamuoyunda "sokak köpekleri düzenlemesi" olarak da bilinen tasarıya ilişkin gelişmeler ardı ardına geliyor.
Adalet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, İçişleri ile Tarım ve Orman Bakanlıkları, düzenlemeye ilişkin yaptıkları çalışmayı AK Parti TBMM Grup Başkanlığına gönderdi. İşte, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemede son durum...
AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun hem AK Parti Grubu'ndan hem de bu konuya ilişkin çalışma yapan akademisyenler ile ilgili STK temsilcilerinden görüş alacağı öğrenildi.