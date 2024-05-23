Sokak köpekleri yasası ne zaman çıkacak? İşte son durum

Sahipsiz hayvanlarla ilgili olarak dört bakanlık tarafından yürütülen çalışma tamamlandı. Bu düzenleme, AK Parti Grup Başkanlığına sunuldu. Birçok vatandaş, bu tasarının hangi aşamada olduğunu ve ne zaman TBMM gündemine geleceğini merak ediyor. Peki, sokak köpekleri yasası ne zaman çıkacak?