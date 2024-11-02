Sokak röportajında ​​PKK propagandası yapan Ali Çeven tutuklandı

Bir sokak röportajında ​​terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı ve "Ben Türk değilim" diyen Ali Çeven, mahkemeye çıkarıldıktan sonra tutuklandı. Çeven, "silahlı örgüt propagandası yapma" suçlamasıyla gözaltı alınmıştı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Sokak röportajında ​​PKK propagandası yapan Ali Çeven tutuklandı
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Röportajda yer alan sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandıran Çeven, "Ya bizi olduğumuz gibi tanıyacaklar ya da onlardan olmadığımızı kabul etmiş olacaklar. İki seçenekleri var. Bize dayattıkları her şeyin adı Türk. Ya ben Türk değilim. Tüm Türk eksenli kavramları kaldırın, Anadolu yapın" ifadeleri sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Önceki Suç Kayıtları ve Tutuklama Süreci

Haber7'de yer alan bilgiye göre, DEM Partisi'ne üye olduğu  ve çok sayıda suça karıştığı öğrenilen Çeven'in, PKK/KCK'nin terör örgütüne yönelik faaliyetlerinde bulunduğu tespit edildi. Toplamda 20 suç kaydı ve "Türkiye Cumhuriyeti'ni aşağılama" suçundan 4 kayıt olduğu belirlendi.

Bu sabah İstanbul'da gözaltına alınan Çeven, İstanbul (Çağlayan) Adliyesi'nde "silahlı örgüt propagandası yapma" suçlamasıyla İstanbul (Çağlayan) Adliyesi'nde tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Mahkemeye çıkarılan Çeven için tutuklama kararı alındı.

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