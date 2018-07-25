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Sokak'taki görüntü ürkütücü; 6 bina mühürlendi

Beyoğlu Sütlüce'de çöken 4 katlı bir binanın yakınında bulunan 6 binada derin çatlaklar oluştu.

Sokak'taki görüntü ürkütücü; 6 bina mühürlendi

İmrahor Caddesi üzerinde bulunan, temel inşaatında yağış nedeniyle toprak kayması yaşanmış ve saatler sonra da yan tarafta bulunan 4 katlı bina çökmüştü.  Yaşanan olay sonrası çevredeki binalarda derin çatlakların oluştuğu görüldü. Tedbir amaçlı boşaltılan 6 bina ise mühürlendi. Binalardaki incelemeler sürüyor.


" EV GİTTİ , EV GİTTİ' DİYE BAĞIRDI"
Bu arada mağdur olanlar için Beyoğlu Belediyesi ekipleri sosyal market aracı ile ihtiyaç sahiplerine yardımda bulundu. Mahalle sakini İbrahim Ayvalı “Ben burayı gördüm. Ben evimde kahvaltı yapıyordum. Bir komşu bağırdı 'Ev gitti , ev gitti' diye bağırdı. Bende hemen dışarıya çıktım. Ben evin ön tarafını görmüyorum, arka tarafta hiçbir şey görmüyorum. Ben burada 'içeride olan var mı' diye bağırdım. Genç bir çocuk varmış içeride o dışarıya çıkmış. Belediye başkanı bize söz verdi. Biz belediye başkanına güveniyoruz. Bizi mağdur etmeyecek" dedi.

Etiketler; #beyoğlu #Bina
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