Sokakları birbirine katmıştı! Cezayı görünce neye uğradığını şaşırdı

Edirne’de sokakları ayağa kaldıran, çıkardığı gürültüyle vatandaşları canından bezdiren o motosiklet sürücüsü yunus timlerinin radarına takıldı!

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Sokakları birbirine katmıştı! Cezayı görünce neye uğradığını şaşırdı
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yapılan denetimlerde abartı egzoz kullandığı ve sürücü belgesini sınıfına uygun sürücü belgesine dönüştürmeden motosiklet kullandığı belirlenen sürücüye toplam 27 bin 629 TL idari para cezası uygulandı.

Olay, Uzunköprü Büyükşehsuvar Mahallesi Alay Kavşağı'nda meydana geldi. Devriye görevini sürdüren Yunus Timleri, yüksek ses çıkardığı tespit edilen bir motosikleti durdurarak kontrol etti.

TEK DENETİMDE İKİ AYRI İHLAL BİRDEN

Yapılan kontrollerde sürücü B.D.'nin ehliyet almaya hak kazandığı ancak sürücü belgesini henüz sınıfına uygun sürücü belgesine dönüştürmediği belirlendi. Ayrıca motosikletin egzoz sisteminde mevzuata aykırı değişiklik yapıldığı (abartı egzoz) da tespit edildi.

HEM REKOR CEZA KESİLDİ HEM MOTORU GİTTİ

Trafik ekipleri tarafından yapılan işlemler sonucunda sürücüye abartı egzoz kullanmak ve sürücü belgesini sınıfına uygun sürücü belgesine dönüştürmeden araç kullanmak suçlarından toplam 27 bin 629 TL idari para cezası kesildi.

Motosiklet ise çekici marifetiyle yediemin otoparkına çekilerek trafikten menedildi. Yetkililer, vatandaşların huzurunu bozan ve trafik güvenliğini tehlikeye atan ihlallere yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

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