Sokakta uyuyan yaşlı adamı tekmeleyip videoya çektiler: 2 şüpheli gözaltında

Buca'da sokakta uyuyan yaşlı bir adamın yüzüne tekme atıp o anları sosyal medyada paylaşan iki şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ebru Gül Müezzinoğlu
İzmir'in Buca ilçesinde sokakta uyuyan yaşlı bir adamı uyandırarak dalga geçen ve yüzüne tekme attıkları anları cep telefonuyla kaydeden 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Buca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta yatan yaşlı adamın yanına 2 kişi yaklaştı. Şüphelilerden biri cep telefonu kamerasını açarak kayda girerken, kamerayı tutan kişinin "tekme at" şeklindeki yönlendirmesiyle hareket eden diğer zanlı, yaşlı adamın yüzüne tekme attı.

Yaşlı adam saldırganlara tepki gösterirken, şüpheliler olay yerinden uzaklaştı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Yaşlı adamı uykusundan uyandırıp yüzüne tekme atan şüphelilerin F.E. ve Ç.Y. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan F.E. ile Ç.Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

