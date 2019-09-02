Art arda korkunç kazalar! Çok sayıda yaralı var
Art arda korkunç kazalar! Çok sayıda yaralı var
Yaylada kaybolan 6 kişiden iyi haber
Yaylada kaybolan 6 kişiden iyi haber
Akıncı İHA ilk kez motor çalıştırdı
Akıncı İHA ilk kez motor çalıştırdı
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Sol Haber Portalı, Erdoğan'ın Mavi Vatan fotoğrafından rahatsız oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Mavi Vatan' ifadesinin yer aldığı harita önünde çekilmiş fotoğrafı, Sol Haber Portalı'nı rahatsız etti. Sol'un haberinde, "AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'ni ziyareti sırasında Ege adalarını Türkiye'ye ait olarak sunan 'Mavi Vatan' adlı haritanın önünde poz verdi. Haritada, Girit'in doğu kıyısından itibaren Doğu ve Güneydoğu Ege'de bulunan 462 bin kilometre karelik alan Türkiye'ye ait olarak gösteriliyor." ifadeleri yer aldı. Mavi Vatan ifadesini, Türkiye'ye 2006 yılında Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz kazandırmıştı

Sol Haber Portalı, Erdoğan'ın Mavi Vatan fotoğrafından rahatsız oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okulları Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni kapsamında Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz'in 2006 yılında Türkiye'ye kazandırdığı 'Mavi Vatan' ifadesinin yer aldığı haritanın önünde poz verdi.

SOL HABER PORTALI RAHATSIZ OLDU

Sol Haber Portalı, Erdoğan'ın bu fotoğrafından rahatsız oldu.

Sol'un haberinde şu ifadeler yer aldı:

"AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'ni ziyareti sırasında Ege adalarını Türkiye'ye ait olarak sunan 'Mavi Vatan' adlı haritanın önünde poz verdi.

Haritada, Girit'in doğu kıyısından itibaren Doğu ve Güneydoğu Ege'de bulunan 462 bin kilometre karelik alan Türkiye'ye ait olarak gösteriliyor."


ulusal.com.tr

Etiketler; #sol haber portalı #Mavi Vatan #cumhurbaşkanı #recep tayyip erdoğan
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.