Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Mavi Vatan' ifadesinin yer aldığı harita önünde çekilmiş fotoğrafı, Sol Haber Portalı'nı rahatsız etti. Sol'un haberinde, "AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'ni ziyareti sırasında Ege adalarını Türkiye'ye ait olarak sunan 'Mavi Vatan' adlı haritanın önünde poz verdi. Haritada, Girit'in doğu kıyısından itibaren Doğu ve Güneydoğu Ege'de bulunan 462 bin kilometre karelik alan Türkiye'ye ait olarak gösteriliyor." ifadeleri yer aldı. Mavi Vatan ifadesini, Türkiye'ye 2006 yılında Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz kazandırmıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okulları Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni kapsamında Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz'in 2006 yılında Türkiye'ye kazandırdığı 'Mavi Vatan' ifadesinin yer aldığı haritanın önünde poz verdi.



SOL HABER PORTALI RAHATSIZ OLDU



Sol Haber Portalı, Erdoğan'ın bu fotoğrafından rahatsız oldu.



Sol'un haberinde şu ifadeler yer aldı:



"AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'ni ziyareti sırasında Ege adalarını Türkiye'ye ait olarak sunan 'Mavi Vatan' adlı haritanın önünde poz verdi.



Haritada, Girit'in doğu kıyısından itibaren Doğu ve Güneydoğu Ege'de bulunan 462 bin kilometre karelik alan Türkiye'ye ait olarak gösteriliyor."





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