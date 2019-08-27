Sol Haber Portalı, orman yangınlarını PKK'lı teröristlerin üstlenmesi ile ilgili haberde PKK'lı teröristlerden 'Kürt eylemci' diye bahsetti. Haberde, PKK'ya terör örgütü denilemedi. Çok sayıda vatandaş, Sol Haber Portalı'na tepki gösterdi, "İşte bu da Sol Haber'in solcu değil, PKK'lı olduğunun ispatıdır" dedi

Sol Haber Portalı, orman yakan PKK'lı teröristleri, 'Kürt eylemci' ilan etti.



Portalın PKK'ya terör örgütü diyememesi de dikkat çekti.



Haber, sosyal medyada paylaşılırken, "Kürt eylemcilerden orman kundaklama açıklaması: 'Yaktık, yakacağız'



Kendilerine 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi' adını veren bir grubun yaptığı açıklama PKK yanlısı internet sitelerinde yayınlandı" ifadeleri kullanıldı.







ÇOK SAYIDA TEPKİ VAR



Haberde kullanılan ifadelere çok sayıda vatandaş tepki gösterdi.



Yurttaşlar, sosyal medyadan tepkilerini gösterdi.



İşte o tepkilerden bazıları:



"Teröristler ne zaman Kürt eylemci oldu? Teröristin milliyeti olmaz Sol haber siz de teröristin sözcüsü..



Sol haber, birincisi PKK ile Kürtleri aynı kefeye koyma. İkincisi, işte bu da Sol Haber'in solcu degil PKK'lı olduğunun ispatıdır. Gerçek solcular asla ve asla ülkesini bölmeye kalkan PKK ve destekçilerine destek vermez lanetlerler. Ülkede sol, PKK tarafından ele geçirilmiştir.



Sol adı altında PKK'ya destek vermeyi bırakın. Siz solcu filan değilsiniz. Solu PKK'ya hizmet etmek için kullaniyorsunuz.



Kürt mü eylemciler. Sol haber gerizekalılık şov yapıyor yine.



Sol Haber'in orman yangını iki yüzlülüğü:



PKK üstlenmeden önce, eleştirdiler.



PKK üstlendikten sonra, yorum bile yapamadılar."



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