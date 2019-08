Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK, bu kez Trabzon semalarında uçtu. Trabzonlular, SoloTürk'ün heyecan dolu gösterisini büyük bir ilgiyle izledi.

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Trabzon'un Of ilçesinde gösteri uçuşu yaptı.



SOLOTÜRK'ün gösterisini izlemek isteyen vatandaşlar, Of sahilinde bir araya geldi. Trabzon Havalimanı'ndan kalkan F-16'lar, Of semalarında akrobatik hareketler sergiledi.



Gösteriyi izleyenler, heyecan dolu anlar yaşadı.



Bazıları da gösteriyi cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle kaydetti.





ulusal.com.tr