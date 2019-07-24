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SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları Erzurum'da gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, Milli Mücadele'nin 100. yılı dolayısıyla Erzurum'da gösteri uçuşu yaptı. İzleyenler büyük coşku yaşadı.

SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları Erzurum'da gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK, ardından Türk Yıldızları... Gökyüzünde adeta dans ettiler. İzleyenler büyülendi.

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi, Milli Mücadele'nin 100. yılı dolayısıyla Erzurum'da gösteri uçuşu yaptı.

Erzurum semalarındaki uçuşu vatandaşlar, heyacanla izledi.

SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın ayrı ayrı gerçekleştirdiği gösteri, yaklaşık bir saat sürdü.

Pilotların uçuş sırasında, kendilerine destek olan görevli aracılığıyla yaptıkları telsiz konuşmasında "Milli Mücadele'nin 100. yılı kutlu olsun." şeklindeki anonsları büyük çoşku yarattı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #SoloTürk #Türk Yıldızları #erzurum
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