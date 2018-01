Duruşma yeniden bilirkişi heyeti oluşturulmak üzere ileri bir tarihe ertelendi

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasına ilişkin davanın görülmesine devam edildi.



Akhisar Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Soma Kömür İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdür Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik, Teknik Müdür İsmail Adalı ve Teknik Nezaretçi Ertan Ersoy ile bazı tutuksuz sanıklar, mağdur aileleri ve taraf avukatları katıldı.



Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alınan duruşmada, hayatını kaybeden madencilerin yakınları dinlendi, tutuklu sanıklar savunma yaptı.

Soma Kömürleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, bugüne kadar hep şirketi adına savunma yaptığını ancak bugün ilk kez kendi şahsı adına savunma yapacağını belirtti.

Yönetim kurulu toplantılarında hep insana dayalı iş gücü maliyetlerinin yerine mekanize sistemlerinden yana olduğunu, bilirkişi raporlarında işverenin "ucuza kaçıp oksijen maskesi yerine karbonmonoksit maskesi kullanıldığını"nın belirtildiğini bunun da canını sıktığını öne süren Gürkan, "Bizim yaptığımız araştırmalarda oksijen tüpünün 3 kilogram civarında bir ağırlıkta olduğu için karbonmonoksit maskesini tercih ettik. Yoksa maliyetten ötürü herhangi bir kaçışımız yok." dedi.

Türkiye'nin en büyük işveren ailelerinden biri olduğunu anlatan Gürkan, "Türkiye'de ilk kez Türkiye Kömür İşletmelerine (TKİ) başvurarak metanla mücadeleyi biz başlattık. Bunun için proje bedeli olarak 200 bin avro ödedik. Metan mücadelesi konusunda ciddi adımlar attık. Türkiye'nin en büyük ilk 5 işveren ailesi olarak bizi bu olaydan önce kimse tanımazdı, işimizde gücümüzdeydik." diye konuştu.

İşletme Müdürü Akın Çelik ise herhangi bir can kaybına neden olabilecek projeyle ilgisi olmadığını, işletmede iş güvenliğiyle ilgilendiğini ileri sürdü.

Mahkeme Başkanı Salih Pehlivanoğlu'nun "Madem iş güvenliğinden sorumlusunuz, havalandırmalarda olan sıkıntılarla ilgili hiçbir öngörünüz olmadı mı?" sorusu üzerine Çelik, "Biz bütün güvenliği tam olarak aldık. Havalandırma sisteminin şekli, seri değil karma havalandırma sistemi dediğimiz biçimdeydi. Ben orada herhangi bir risk görmedim. Olayın oluş şekli, olayda gizlidir." dedi.

Pehlivanoğlu, duruşmaya öğle arası verdi.

Duruşmanın öğleden sonraki oturumunda, tutuklu sanıkların avukatları dinlendi.

Can Gürkan’ın avukatı, iddia makamının istediği tutukluluk hallerinin devamı kararını gayri hukuki olarak gördüklerini ifade etti. Ayrıca bilirkişi raporunun gerçekle bir bağı olduğuna inanmadıklarını dile getiren avukat, bilirkişi raporunu hazırlayanların kamuoyu ve basının etkisi altında kaldıklarını ve bu psikolojiyle raporun hazırlandığını iddia etti.

Avukatların dinlenilmesinin ardından oturuma 60 dakikalık daha ara verildi.

Ara kararın açıklanması üzerine yeniden başlatılan oturumda, itirazlar üzerine yeni bilirkişi heyeti belirlenmesi kararı alındı.

Sanıkların tutukluluk hallerine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 26 Mart'a erteledi.



Olay

Manisa'nın Soma ilçesi Eynez mevkisinde Soma Kömür İşletmeleri AŞ tarafından işletilen ocakta 13 Mayıs 2014'te çıkan yangında, galerilerin dumanla dolması sonucu 301 madenci yaşamını yitirmiş, 162 işçi kurtarılmıştı.

Açılan davada, tutuklu 6 sanık ile tutuksuz yargılanan vardiya amirlerinin "olası kasıtla öldürme" suçundan 301 kez 20 yıldan 25 yıla, "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan da 162 kez, 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Tutuksuz 38 sanık hakkında ise "taksirle birden fazla kişinin ölümüyle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenirken, bunlardan 25'i hakkında da bu suçları "bilinçli taksirle" işledikleri iddiasıyla aynı aralıktaki cezanın üçte birden yarısına kadar artırılarak uygulanması talep ediliyor.

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığının şirketlerin sahibi Alp Gürkan ile yöneticileri hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçlarından açtığı dava da ocak ayında ana davayla birleştirilmişti.

Davanın 19. duruşmasında tutuklu bulunan 6 sanıktan emniyet teknikeri ve vardiya amiri olarak görev yapan Mehmet Ali Günay Çelik'in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilmişti.