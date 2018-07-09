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Soma davası ertelendi

Mahkeme Başkanı üye hakimlerden birinin ani gelişen rahatsızlığı nedeniyle kararı erteledi. 11 Temmuz çarşamba günü duruşmanın devam edeceğini açıkladı. Salonda bulunan ailelerden tepki geldi.

Soma davası ertelendi

Soma'da 301 madencinin öldüğü kazanın davasında bugün karar açıklanması bekleniyordu.

Ancak Mahkeme Başkanı, üye hakimlerden birinin ani gelişen rahatsızlığı nedeniyle duruşmayı 11 Temmuz çarşamba gününe erteledi.

Salonda bulunan ailelerden tepki geldi.

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Etiketler; #soma #Manisa #maden #dava #duruşma #karar
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