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Soma davasında karar açıklandı

Soma'daki maden faciasına ilişkin davada şirketin yönetim kurulu başkanı Can Gürkan 15 yıl, genel müdür Ramazan Doğru 22 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.

Soma davasında karar açıklandı

Soma'daki maden faciasına ilişkin davada şirketin yönetim kurulu başkanı Can Gürkan 15 yıl, genel müdür Ramazan Doğru 22 yıl 6 ay, işletme müdürü Akın Çelik 18 yıl 9 ay, teknik müdür İsmail Adalı 22 yıl 6 ay, teknik nezaretçi Ertan Ersoy 18 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı.

Kararın açıklanması sırasında yaşanan gerginlik üzerine duruşmaya ara verildi, fenalık geçiren bazı kişilere sağlık ekipleri müdahale etti.

Davada mahkeme heyeti, karar açıklandığı sırada gerginlik üzerine verdiği aranın ardından salona dönerek kararını okumaya devam ediyor.

Etiketler; #karar #dava #soma #maden
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