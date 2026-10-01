Soma'da maden ocağında göçük: 2 işçi sağ kurtarıldı, 5 işçi için çalışmalar sürüyor

Soma'daki bir maden işletmesinde göçük yaşandı. İlk belirlemelere göre 7 işçi göçük altında kaldı. Bu işçilerden 2'si ekiplerce sağ olarak kurtarıldı.

Göçük altında kalan diğer 5 işçiye ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Manisa Valiliği konuya ilişkin açıklama yaptı. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İlimiz Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde göçük meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 maden işçimizden 2 kişi sağ olarak kurtarılmıştır. Ekipler arama ve kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir"

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

''Manisa’nın Soma ilçesinde bir maden işletmesinde meydana gelen göçüğün ardından AFAD, Jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerimiz süratle bölgeye sevk edildi.

Göçük altında bulunan 2 madencimiz sağ olarak çıkarılarak sağlık ekiplerimize teslim edildi; 5 madencimize ulaşmak için arama kurtarma faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor.

Çalışmalara destek vermek üzere İzmir AFAD ekiplerimiz de toprak altı ve lazerli enkaz altı görüntüleme cihazlarıyla bölgeye görevlendirildi.

Sahadaki çalışmaları yakından takip ediyoruz. Temennimiz, madencilerimize bir an önce ulaşılması ve güzel haberler alınmasıdır.

Kazadan etkilenen madencilerimize ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü kaza ve felaketten muhafaza eylesin.''

1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu 1 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı:

''Manisa’nın Soma ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükten etkilenen vatandaşlarımıza ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Yaşanan göçükte maalesef 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Göçükten kurtarılan 2 vatandaşımızın hastanemizde tedavileri sürmekte olup genel durumları iyidir. Ekiplerimiz bölgede teyakkuz hâlinde, süreci yakından takip etmektedir.

Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü kazadan ve afetten muhafaza eylesin.''