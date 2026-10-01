Soma'daki maden ocağında göçük: SGK başmüfettiş görevlendirdi

Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden ocağında göçük meydana geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, olayı incelemesi için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından başmüfettiş görevlendirildiğini duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Soma'daki maden ocağında göçük: SGK başmüfettiş görevlendirdi
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Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, olayla ilgili inceleme yapmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından başmüfettiş görevlendirildiğini açıkladı. Işıkhan, Bakanlık olarak sürecin yakından takip edildiğini de ifade etti.

BAKAN IŞIKHAN SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Bakan Işıkhan, açıklamasını NSosyal hesabı üzerinden yaptı. Soma'daki maden ocağında yaşanan göçük nedeniyle derin üzüntü duyduklarını belirten Işıkhan, hayatını kaybeden işçiye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

"BİR AN EVVEL SAĞ SALİM KURTARILMASI EN BÜYÜK TEMENNİMİZ"

Işıkhan, göçük altında kalan işçilere ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"En büyük temennimiz göçük altında kalan işçilerimizin bir an evvel sağ salim kurtarılmasıdır. Yaşanan elim olayı araştırmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından başmüfettiş görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz. Geçmiş olsun Manisa."

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