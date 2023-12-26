Somali Cumhurbaşkanı'nın Oğluna 6 Yıla Kadar Hapis İstendi



İstanbul Fatih’te motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanının oğlu hakkında 6 yıla kadar hapis istendi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede, olay yeri tutanağı, bilirkişi raporu ve Adli Tıp Kurumu raporlarına yer verildi; şüpheli Muhammed Hassan Mahmud'un asli kusurlu olduğu belirtildi. Mahmud hakkında, “taksirle ölüme neden olmak suçundan” 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Ne Olmuştu?

Muhammed Hassan Mahmud, 30 Kasım'da Somali Konsolosluğu’na ait araçla motokurye Yunus Emre Göçer’e çarpmış, ağır yaralanan Göçer kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.



8 Aralık’ta Mahmud için yakalama kararı çıkarılmış ancak şüphelinin, hakkındaki yurt dışı yasağına rağmen 2 Aralık’ta ülkeden ayrıldığı tespit edilmişti.



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kamuoyunda tepki çeken olayla ilgili Somali makamları ile görüştüklerini, sanığın Türkiye'ye gelerek yargılama sürecini katılabileceğini açıklamıştı. Ancak Tunç, konuyla ilgili yaptığı son açıklamada Mahmud'un yakın zamanda yurtdışında ifade vereceğini söyledi.



İddianamenin kabul edilmesi halinde Muhammed Hassan Mahmud'un yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.