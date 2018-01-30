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Sömestir tatilinde THY uçuşlarında yoğunluk

Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle THY uçaklarındaki doluluk oranı arttı

Sömestir tatilinde THY uçuşlarında yoğunluk

Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçaklardaki doluluk oranı arttı.
Edinilen bilgiye göre, 19 Ocak'ta başlayan sömestir tatiliyle öğrenci, memur ve aileler, yurt içi uçuş noktalarına yoğun talep gösterdi.
Antalya, Bodrum ve Dalaman gibi tatil noktalarının yanı sıra Anadolu şehirlerine de ilgi bu dönemde arttı.
THY'nin asker ve öğretmenlere yönelik başlattığı indirim kampanyası nedeniyle Van, Hakkari ve Şırnak da uçuşların yoğunlaştığı noktalar olarak öne çıktı.

Vizesiz Balkan ülkeleri tercih edildi
Yarıyıl tatilini yurt dışında geçirmek isteyenlerin tercihi ise Avrupa başkentleri ile vizesiz seyahat edilebilen Balkan ülkeleri oldu.
Tatil paketi satışlarında ise yolcular, Güney Amerika destinasyonları ile New York, Bangkok ve Phuket'i daha fazla tercih etti.
Doluluk oranlarında geçen yılın ikinci yarısında başlayan artışın, Ocak ayı genelinde olduğu gibi yarıyıl tatilinde de devam ettiği görüldü.
Uçakların doluluk oranının geçen yıla oranla daha iyi olduğu bildirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #yarıyıl #uçak #THY #tatil #doluluk
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